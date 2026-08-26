Palermo si prepara ad accogliere Jovanotti. Il suo tour estivo fara tappa nel fine settimana nel capoluogo siciliano. Sabato 29 e domenica 30 è previsto il tutto esaurito all’Ippodromo di Palermo. Lorenzo sta arrivando in bici e la città si prepara al doppio appuntamento con il Jova Summer Party.

In vista dell’afflusso di migliaia di spettatori, il Comune ha disposto un piano straordinario per la viabilità, con chiusure al traffico, divieti di sosta e aree riservate ai pullman, mentre Trenitalia ha previsto sette treni notturni aggiuntivi in entrambe le giornate per facilitare il rientro del pubblico. L’ordinanza dell’ufficio Traffico e mobilità urbana invita innanzitutto i cittadini a limitare il più possibile l’utilizzo dell’auto privata e a privilegiare i mezzi pubblici.

Limitazioni il 29 e fino alle 2 del 31 agosto

Le prime limitazioni scatteranno alle 7 del 29 agosto e resteranno in vigore fino alle 2 del 31 agosto, e comunque fino a cessate esigenze. La chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione riguarderanno viale del Fante, nel tratto tra piazza Salerno e piazza Leoni, via Antonino Cassarà, via del Carabiniere, largo Pietro Mennea, piazzale Enrico La Loggia e piazza Trattati di Roma. Restano comunque ferme le deroghe previste dall’ordinanza per i mezzi delle forze dell’ordine, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e per i veicoli in emergenza. Sono inoltre previste eccezioni, nei casi indicati dal provvedimento, per i mezzi dell’organizzazione, i residenti e i titolari di passi carrabili autorizzati.

Un secondo blocco di provvedimenti entrerà invece in vigore dalle 11 alle 2 sia sabato sia domenica. Sarà chiuso l’intero Parco della Favorita, compresi viale Diana, viale Ercole e piazzale dei Matrimoni, insieme a via Case Rocca e via della Favorita. Limitazioni anche in viale Margherita di Savoia, dove i veicoli provenienti da Mondello dovranno svoltare in direzione del centro passando da via Mater Dolorosa.

Previste restrizioni anche in via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, dove potranno passare soltanto i residenti a passo d’uomo. Nell’area di viale Croce Rossa davanti alla scuola De Gasperi saranno vietati sosta e transito, con eccezione delle biciclette. Il parcheggio lato Cto di piazza Papa Giovanni Paolo II sarà chiuso al traffico e alla sosta per consentire, previa autorizzazione del Suap, la presenza dei mezzi attrezzati per la vendita di alimenti durante i concerti. Largo Pietro Mennea sarà invece chiuso al traffico e alla sosta, fatta eccezione per i veicoli delle persone con disabilità per le operazioni di trasbordo.

Le aree di sosta per i pullman

Il piano individua inoltre le aree per la sosta dei pullman. Dalle 7 alle 24 del 29 e del 30 agosto saranno riservati agli autobus piazzale Ambrosini e alcuni tratti di via Ammiraglio Gustavo Nicastro, via Isaac Rabin e via Anwar Sadat, nei tratti in cui non sostano i bilici dell’organizzazione. La gestione degli spazi sarà affidata alla polizia municipale con il supporto della Protezione civile. In caso di esaurimento dei posti disponibili potranno essere utilizzati anche piazzale John Lennon, il parcheggio Basile e il parcheggio Nina Siciliana.

I treni straordinari

Accanto alle modifiche alla circolazione, arriva anche il piano straordinario ferroviario. Trenitalia, d’accordo con la Regione, ha previsto sette treni aggiuntivi nelle notti del 29 e del 30 agosto per agevolare il deflusso degli spettatori dall’Ippodromo. Dalla fermata Palermo De Gasperi partirà un collegamento per Isola delle Femmine alle 0.07 e due treni per Palermo Centrale, alle 1.38 e alle 2.41. Sulla direttrice tirrenica è invece previsto un convoglio in partenza all’1.12 con arrivo a Messina alle 4.24.

Altri collegamenti saranno garantiti sull’asse Palermo Giachery-Palermo Notarbartolo, con punto di raccolta alla fermata Palermo Federico per chi è diretto verso l’aeroporto: le partenze sono fissate alle 0.57 e all’1.17. Da Palermo Centrale, infine, alle 2 partirà un treno per Cefalù che effettuerà tutte le fermate e arriverà a destinazione alle 3.10. La stazione Notarbartolo sarà il principale nodo di interscambio tra i collegamenti per Palermo centrale, aeroporto e linea tirrenica. Alla fermata Palermo De Gasperi sarà inoltre presente un presidio di assistenza alla clientela. Trenitalia consiglia di acquistare il biglietto in anticipo.