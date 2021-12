Difesa presenterà nuovo ricorso al tribunale del riesame

Il giudice per le indagini preliminari Fabio Pilato ha respinto il ricorso del proprietario dei locali dove è ospitata la palestra Virgin che restano così sotto sequestro. La difesa presenterà un nuovo ricorso al tribunale del Riesame.

Difficile che la decisione arrivi entro il 31 dicembre

Sarà difficile che come chiesto dalla società di fitness che la decisione arrivi entro il 31 dicembre. La Virgin aveva imposto un ultimatum: locali disponibili entro il 31 dicembre oppure risoluzione del contratto di affitto.

Il giudice Pilato nel provvedimento afferma che “l’eccessivo prolungarsi della fase delle indagini preliminari nella permanenza di un sequestro che comporta una sostanziale frustrazione dei diritti della difesa”.

Trascorsi 13 mesi

Sono trascorsi 13 mesi e, scrive il giudice, “una volta escluso il pericolo di crollo originariamente paventato (è per questo che scattò l’iniziale sequestro ndr) si ritiene che la eccessiva durata del sequestro realizzi una oggettiva sproporzione fra le reali esigenze di tutela preventiva e ripercussioni pratiche scaturenti dalla totale paralisi di un attività produttive (dipendenti, depauperamenti aziendali eccetera)”.

Secondo il gip la soluzione per far riprendere l’attività potrebbe passare “attraverso una limitazione numerica dell’afflusso di pubblico ovvero mediante la limitazione delle attività sportive contemporaneamente praticabili onde contenere lo sfruttamento dei servizi entro il limite del carico urbanistico preesistente”. La soluzione non va presa in sede giudiziaria. Nei prossimi giorni si saprà se è una strada percorribile.