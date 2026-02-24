“La rinascita di Piazza Giulio Cesare rappresenta un segnale concreto di cambiamento per Palermo. Dopo decenni di abbandono, la piazza torna finalmente a essere un luogo di incontro e uno spazio fruibile e accogliente per cittadini e turisti.

L’abbattimento delle baracche abusive ha segnato l’inizio di un percorso importante, proseguito con l’installazione di piante, fioriere, panchine e cestini gettacarta. Un intervento che non è soltanto estetico, ma che restituisce dignità e funzionalità a un luogo simbolo della città.

A ottobre 2025 ci siamo fatti promotori di un tavolo permanente di confronto tra amministrazione, cittadini, operatori commerciali e realtà culturali della zona. Un percorso partecipato, fatto di ascolto e collaborazione, che ha permesso di raccogliere esigenze, proposte e visioni per il futuro di quest’area centrale, troppo a lungo lasciata ai margini.

Oggi si completa una fase cruciale di questo percorso, mantenendo un impegno e dimostrando che, nonostante le difficoltà burocratiche e anni di incuria, è possibile restituire vita e decoro agli spazi urbani.

La prossima sfida sarà intervenire sul muro perimetrale, con l’obiettivo di renderlo più decoroso e armonioso. Ieri, infatti, abbiamo presentato al Sindaco, all’Assessore Alongi e all’Assessore Carta una proposta per la realizzazione di un murale, coinvolgendo le scuole del quartiere, le associazioni che operano sul territorio e l’Accademia di Belle Arti. Un modo per consolidare il processo di rigenerazione urbana avviato e rafforzare il senso di appartenenza della comunità”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja.

Dopo la rimozione delle baracche effettuata nei giorni scorsi, questa mattina in piazza Giulio Cesare – a pochi metri dalla stazione centrale – sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area.

Il primo step ha riguardato l’installazione di cestini gettacarte, panchine e fioriere da parte del personale della Rap.

All’avvio della riqualificazione dell’area erano presenti anche l’assessore all’Ambiente, Piero Alongi, il consigliere comunale Domenico Bonanno e il presidente della Prima circoscrizione, Giovanni Bronte.

“Dopo la rimozione delle baracche – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – interveniamo concretamente per restituire dignità e decoro a un’area simbolica della città. È un primo passo di un percorso più ampio di riqualificazione che riguarda uno dei principali ingressi di Palermo”.

Il sindaco ha anche anticipato che “L’Amministrazione sta già valutando ulteriori interventi, in particolare sul muro perimetrale dell’area: Stiamo ragionando, infatti, su come continuare la riqualificazione anche attraverso la realizzazione di un murale. Naturalmente sarà necessario acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni culturali, ma l’obiettivo è trasformare definitivamente questo spazio in un luogo decoroso e attrattivo”.

Per l’assessore Piero Alongi, “Questo intervento rappresenta un segnale chiaro di attenzione verso il decoro urbano e la vivibilità degli spazi pubblici. Restituiamo ai cittadini e ai visitatori un’area che per troppo tempo è stata sinonimo di degrado, trasformandola in un luogo curato e accogliente. Continueremo a lavorare per garantire pulizia, manutenzione e rispetto degli spazi comuni”.