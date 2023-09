A Talk Sicilia la storia di un'amicizia a quattro zampe

Paolino è un cavalier king di cinque anni, uno splendido cane dal pelo bianco e nero e due occhi grandi e luminosi. Paolino, insieme al suo “papà” padrone Giuseppe Vizzolo, è stato il protagonista dell’ultima puntata di Talk Sicilia.

Che storia ha da raccontare Paolino? Cinque anni, quando era ancora cucciolo, Paolino conobbe Biagio Conte, il missionario laico, e ne divenne un fidato amico. Era il 2018 e Biagio Conte, per protestare contro una città che aveva abbandonato i senza tetto, aveva deciso di lasciare la Missione Speranza e Carità, andando a protestare sotto i portici delle Poste Centrali. In quei giorni la cronaca raccontava senza tetto morti abbandonati nell’incuria generale. Sotto quei portici, Biagio Conte iniziò uno sciopero della fame e della sete, esponendo il suo corpo ad atroci sofferenze.

La protesta di Biagio Conte non lasciò indifferente Giuseppe Vizzolo (rappresentante di una associazione benefica che si ispira ai valori del Neo Templarismo). Così, insieme all’allora piccolissimo Paolino, Vizzolo si recò in visita da Conte. Paolino iniziò a zampettare vicino a quell’uomo che disteso a terra, innalzava la sua preghiera al cielo, e le sue proteste a chi comanda in terra. Fratel Biagio s’accorse di quella docile presenza. Prima si girò su un fianco per carezzare il cagnolino, poi s’alzo in piedi, interrompendo la protesta e abbracciando Paolino disse: “Paolino, Paolino, soltanto tu mi capisci”.

Da quel giorno Paolino divenne una presenza costante nella vita di Biagio Conte e della missione da lui creato. Ogni tanto Vizzolo si recava lì col fido cucciolo per fare visita alla comunità creata dal missionario laico, scomparso lo scorso 16 settembre.

Poi, Fratel Biagio s’ammala gravemente. Resterà il tempo per un ultimo saluto. Giuseppe e il fido Paolino andranno a trovare Biagio ormai consumato dalla malattia. Quella volta, Fratel Biagio non riuscì ad alzarsi in piedi, restando sdraiato sul letto. Ma Paolino potrà riceverà un ultima carezza dal suo grande amico, ormai sul punto di lasciare le spoglie terrene.

