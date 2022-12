Tennis, domenica 11 dicembre il ritorno nei campi di viale del Fante

Il balzo in A1 è più vicino ma tutto è ancora aperto. Le ragazze del Ct Palermo pareggiano 2-2 a Bologna sui campi in terra indoor la gara di andata della finale play off di serie A2.

Da segnalare che la compagine felsinea aveva a disposizione solo due giocatrici e per questa ragione, dei tre singolari previsti, se ne sono disputati solo due, pertanto il Ct Palermo ha conquistato un punto senza scendere in campo con la sua atleta.

Bene Federica Bilardo

Nei due incontri di singolare andati in scena, convincente vittoria della 23enne mancina Federica Bilardo sulla molisana Nicole Fossa Huergo (genitori argentini), mentre la classe 2004 Giorgia Pedone è uscita sconfitta in tre parziali dal confronto con Arianna Zucchini.

Sul 2-1 in favore del team guidato da Alessandro Chimirri e Davide Freni, si è giocato il doppio vinto al match tiebreak da Zucchini – Fossa Huergo su Bilardo e Pedone. A Bologna per il Ct Palermo erano presenti anche Anastasia Abbagnato che avrebbe dovuto disputare il terzo singolare e Virginia Ferrara.

Domenica le ragazze del Ct Palermo giocheranno il match di ritorno

Domenica 11 dicembre alle 10 la gara di ritorno in viale del Fante che assegnerà la promozione in serie A1.

Il Ct Palermo maschile a Torino per la finale scudetto

Una data quella di domenica 11 dicembre che prevede anche e soprattutto la storica finale scudetto della squadra di serie A1 maschile che sfiderà a Torino il Tc Sinalunga Siena a partire dalle 10 con diretta su Supertennis.

I ragazzi del Ct Palermo sono partiti quest’oggi alla volta di Torino dove già nel pomeriggio proveranno i campi in veloce della Stampa Sporting.

A Salvatore Caruso, Gabriele Piraino, Omar Giacalone, Pietro Marino e Francesco Mineo che hanno lasciato oggi il capoluogo siciliano si aggiungerà venerdì 9 dicembre lo spagnolo Albert Ramos Vinolas numero 39 al mondo.

Prevista la presenza in Piemonte di circa 80 soci del club di viale del Fante che non faranno mancare il loro calore ai ragazzi guidati in panchina dal capitano Davide Cocco e dal vice Marco Valentino.

Tra i toscani, a giocare domenica, potrebbero essere lo slovacco Kovalik, Gigante, Serafini e il veterano Luca Vanni. Una sfida aperta, in quanto il Sinalunga è dotato di ottime individualità al pari del Ct Palermo che avrà dalla sua un campione del calibro di Ramos Vinolas.

Serie A2 femminile, finale andata

Ct Bologna – Ct Palermo 2-2

Arianna Zucchini b. Giorgia Pedone 6-1 0-6 6-1

Federica Bilardo b. Nicole Fossa Huergo 6-0 6-4

Anastasia Abbagnato vince per assenza avversaria

Arianna Zucchini – Nicole Fossa Huergo b. Federica Bilardo – Giorgia Pedone 0-6 6-1 10-8.