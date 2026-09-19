L’Associazione Nazionale ParlAutismo apre una nuova stagione di iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie con “Pomeriggio insieme!”, un appuntamento in programma sabato 26 settembre, dalle 16 alle 19, all’Orto di Paolino, in via Scaglione Pietro 36, a Palermo.

Sarà un pomeriggio pensato per stare insieme in un contesto accogliente e informale, con attività per bambini e ragazzi, momenti di gioco e relax, un piccolo aperitivo e la presenza di operatori dedicati. Parteciperanno anche i clown di Pensiamo in Positivo, per accompagnare le attività con animazione e intrattenimento.

L’iniziativa nasce da un’esigenza molto concreta che riguarda molte famiglie: contrastare la solitudine e creare occasioni in cui sentirsi parte di una comunità, condividendo esperienze e costruendo relazioni al di là delle difficoltà quotidiane.

«Abbiamo voluto cominciare da un pomeriggio semplice, in cui le famiglie possano stare insieme, i ragazzi possano divertirsi in sicurezza e tutti possano concedersi un momento di serenità – dice Rosi Pennino, fondatrice dell’Associazione Nazionale ParlAutismo -. Spesso le famiglie vivono una condizione di solitudine, perché la quotidianità può diventare molto diversa da quella degli altri. Creare comunità significa anche offrire spazi in cui incontrarsi, conoscersi, parlare e sentirsi accolti. Per questo abbiamo scelto l’Orto di Paolino: un luogo di bellezza e di natura, dove trascorrere qualche ora insieme».

Nel corso del pomeriggio ci sarà anche spazio per il confronto sulle questioni che riguardano i diritti e i servizi per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Sarà l’occasione per presentare le prossime attività dell’associazione e condividere il calendario delle iniziative che accompagneranno ParlAutismo nel corso dell’anno, in un percorso che porterà anche alla giornata del 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.

«Questo è soltanto il primo appuntamento – aggiunge Pennino-. Abbiamo scelto di costruire un programma fatto di iniziative diverse e diffuse, perché vogliamo mantenere aperto il dialogo con le famiglie e affrontare insieme i temi che incontrano ogni giorno. Il primo passo, però, è ritrovarsi: stare insieme, ascoltarsi e restituire alle famiglie un po’ di quella dimensione di comunità che troppo spesso rischia di mancare».

La partecipazione è gratuita, ma è necessario confermare la presenza attraverso la prenotazione, compilando l’apposito form o contattando il 328 8089694, così da consentire agli organizzatori di predisporre al meglio le attività e l’accoglienza dei partecipanti.

“Pomeriggio insieme!” è promosso e autofinanziato dall’Associazione Nazionale ParlAutismo, in collaborazione con L’Orto di Paolino e con il supporto dell’Associazione Civilia, realtà impegnata nella promozione di iniziative e attività rivolte alla comunità e alla partecipazione sociale.

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