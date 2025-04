Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della Settimana Santa in Sicilia: la Passione di Gesù Cristo, giunta alla sua 58ª edizione. Organizzata dalla Parrocchia S. Maria degli Angeli di Partanna Mondello insieme al Gruppo Artistico Giovanni Paolo II, la manifestazione si svolgerà tra il centro storico di Palermo e il quartiere di Partanna Mondello, coinvolgendo cittadini, fedeli e visitatori in un’intensa rievocazione spirituale e teatrale della Passione di Cristo.

Sabato 12 aprile 2025 – Centro storico di Palermo

Ore 17:30

Il primo appuntamento sarà nel cuore della città. L’evento si aprirà con la flagellazione in Piazza Pretoria, seguirà la tradizionale via Crucis lungo via Maqueda e si concluderà con una toccante crocifissione sulle scalinate del Teatro Massimo. Un’esperienza immersiva nella quale il centro storico di Palermo si trasformerà in un grande palcoscenico di fede e riflessione.

Domenica delle Palme – 13 aprile 2025 a Partanna Mondello

Ore 17:00

Nel quartiere di Partanna Mondello si celebrerà l’Ingresso di Gesù a Gerusalemme, accompagnato da un corteo storico che percorrerà la via principale della borgata. Una manifestazione che unisce sacro e popolare, con costumi d’epoca, figuranti e simboli della tradizione cristiana.

Mercoledì Santo – 16 aprile 2025 a Partanna Mondello

Ore 21:00

Una delle serate più intense dell’intera rievocazione. In scena il tradimento di Giuda, l’Ultima Cena, l’agonia nell’Orto degli Ulivi, la cattura di Gesù e il processo davanti al Sinedrio. Tutto questo si svolgerà al Boschetto, con ingresso da via Santocanale, in uno scenario suggestivo che rievoca i luoghi del Vangelo.

Sabato Santo – 19 aprile 2025 a Partanna Mondello

Ore 11:00

Gran finale della manifestazione con il Pretorio di Pilato, l’intera via Crucis e la crocifissione, che avverranno presso l’area dell’ex ONPI – Il Boschetto, accessibile sempre da via Santocanale. Un momento di profonda riflessione e commozione che raccoglie centinaia di spettatori ogni anno.

Gli organizzatori e i partner

L’evento è promosso dalla Parrocchia S. Maria degli Angeli di Partanna Mondello e dal Gruppo Artistico Giovanni Paolo II, con il patrocinio della Città di Palermo e all’interno del programma del 400+1 Festino di Santa Rosalia.

