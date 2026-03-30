Appuntamento il 31 marzo (10.30) ai Cantieri Culturali alla Zisa

Sarà presentato domani, martedì 31 marzo alle 10.30, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, il programma di accelerazione Patic 2026, promosso nell’ambito del Palermo Technology Innovation Center, il nuovo hub per l’innovazione tecnologica e imprenditorialità.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Siciliana e promossa dalla società Sispi, coinvolgerà istituzioni, partner progettuali e protagonisti dell’ecosistema innovativo locale e sarà un’occasione per fare il punto sulle politiche regionali dedicate allo sviluppo delle imprese innovative e al rafforzamento del tessuto produttivo siciliano.

Come ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, annunciando l’incontro con la stampa: “Il programma di accelerazione Patic 2026 è un passo concreto per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione in Sicilia e sostenere la crescita delle nostre startup“.

“Con il Palermo Technology Innovation Center – ha aggiunto Tamajo – vogliamo creare opportunità reali per i giovani, attrarre investimenti e accompagnare le imprese siciliane nei processi di trasformazione digitale. Palermo e la Sicilia possono diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo per l’innovazione“.

La conferenza stampa di lancio

Il programma sarà presentato ufficialmente il 31 marzo alle ore 10.30 nella Sala Letizia Battaglia dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, uno degli spazi più rappresentativi per eventi culturali e istituzionali della città. L’appuntamento segnerà il debutto pubblico di Patic 2026 e offrirà l’occasione per illustrare obiettivi, strumenti e ricadute attese sul territorio. All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e protagonisti del sistema dell’innovazione: la presidente di Sispi Giovanna Gaballo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore regionale alle Attività produttive e Innovazione Edy Tamajo, l’assessore comunale all’Innovazione Fabrizio Ferrandelli e l’assessore alle Attività produttive del Comune Giuliano Forzinetti. A coordinare i lavori sarà Francesco Panasci, che guiderà gli interventi e il confronto tra i relatori. Il percorso di accelerazione e una community digitale

Il programma Patic 2026 prevede un percorso intensivo della durata di tre mesi, destinato a dieci startup siciliane selezionate, con l’obiettivo di accompagnarle nella fase di crescita e prepararle all’accesso ai capitali.

Il focus sarà sul fundraising, attraverso un lavoro strutturato su elementi chiave come modello di business, proposta di valore, pitch deck, sostenibilità finanziaria e strategia di raccolta.

Accanto al programma di accelerazione, prende forma anche una piattaforma digitale che ospiterà la community PATIC. Questo spazio nascerà per favorire networking, collaborazione e scambio di competenze tra startup, imprese, investitori, istituzioni e centri di ricerca, con l’obiettivo di creare un ecosistema più connesso e continuo.

Il percorso sarà coordinato da Sispi, con il supporto operativo di Zest Innovation e SkillforEquity, realtà specializzate nello sviluppo e nell’accelerazione di startup. La sinergia tra soggetti pubblici e partner tecnici consentirà di integrare risorse istituzionali e competenze specialistiche, rafforzando l’impatto del progetto sul territorio.

Il lancio di Patic 2026 si inserisce in una fase in cui la trasformazione digitale guida la competitività dei territori e la Sicilia punta a trattenere talenti e attrarre investimenti. La conferenza di domani segna l’avvio operativo di un progetto che mira a incidere sul futuro economico dell’isola, puntando su startup, competenze e innovazione.