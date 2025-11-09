Sferracavallo, l'ennesima rissa di questi ultimi mesi

Era partita davanti al bar di Sferracavallo la maxi rissa che aveva creato paura e caos nel corso della festa di San Cosma e Damiano. Il questore di Palermo, Maurizio Calvino ha disposto la sospensione per dieci giorni della Scia di un bar di Sferracavallo. Il provvedimento, notificato dai poliziotti del commissariato San Lorenzo, è valido dal 5 novembre.

Lo scorso 29 settembre le strade del quartiere di Sferracavallo erano gremite di fedeli e cittadini, in occasione dei festeggiamenti connessi alle celebrazioni per i Santi Cosma e Damiano. In questo affollato scenario è maturato un grave episodio di violenza che ha esposto a pericolo l’incolumità dei clienti di un bar di zona. Dentro e nei pressi del locale è, infatti, maturata una violenta rissa tra clienti e titolare, dapprima con scontri verbali e successivamente passata alle vie di fatto anche con l’uso di un coltello.

Anche alla luce della mancata segnalazione alle forze dell’ordine di quanto accaduto, da parte del titolare della Scia e rilevata la necessità di un intervento dell’autorità di pubblica sicurezza che eviti la ripetizione di analoghi incresciosi episodi nello stesso esercizio commerciale, il questore di Palermo ha emesso il provvedimento di sospensione della Scia per la gestione del bar, per la durata di dieci giorni.