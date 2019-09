I carabinieri cercano un giovane forse un familiare

Una giovane di 23 anni mauriziana è stata accoltellata a Palermo in via Notarbartolo nei pressi di un panificio. Ha diverse ferite nel corpo. E’ stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Civico di Palermo. La giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni ad accoltellare la giovane donna sarebbe stato il fratello che dopo si è barricato in casa. I carabinieri sono risaliti a lui abbastanza velocemente ma non riescono ad entrare nell’appartamento nel quale il giovane si è barricato.

Per tentare di forzare l’ingresso sono stati chiamati i Vigili del fuoco. una folta folla si è radunata nella zona degli eventi fra un panificio, una libreria ed un parcheggio pubblico.

L’area interessata sorge a metà fra i locali dell’assessorato regionale al turismo e quello all’economia. Grande tensione mentre i militari cercano di accedere ai locali dove si troverebbe il giovane accoltellatore.

indagini sono in corso anche per comprendere i motivi del gesto