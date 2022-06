Carmelo Miceli alla Maratona elettorale di BlogSicilia

“Qualcuno nel Pd si dovrà assumere la responsabilità di questa sconfitta”. Lo ha detto a BlogSicilia, nel corso della maratona elettorale per il voto del 12 giugno, il deputato del Pd, Carmelo Miceli. Per l’esponente democratico è stato un errore non ricorrere alle primarie per la scelta del candidato sindaco. Analizzando il voto ottenuto da Fabrizio Ferrandelli, il deputato Pd sostiene che sia stato sbagliato imporre una piattaforma politica rigida.