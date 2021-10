Pedone investito a Palermo, ricoverato al Trauma Center in gravi condizioni

Ignazio Marchese di

14/10/2021

Grave incidente a Palermo in via Giotto. Un uomo è stato travolto ieri pomeriggio all’incrocio con via Giacomo Lo Verde da uno scooter. I sanitari del 118 hanno soccorso il ferito un uomo di 73 anni, S.A., investito dal conducente di un Piaggio Medley. A causa del violento impatto e della caduta il pedone ha riportato alcuni traumi che hanno reso necessario il ricovero al Trauma center di Villa Sofia, dove si trova tuttora intubato e in prognosi riservata. Dopo l’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. I vigili hanno identificato il conducente dello scooter, T.S., un uomo di 44 anni. Apprensione per le condizioni del pedone che ha riportato traumi al bacino e al torace. Previsto per oggi pomeriggio un intervento per ridurre la frattura a uno zigomo.

