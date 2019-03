Intervento dei sanitari del 118

Altro pedone investito in via Roma a Palermo. E’ in gravissime condizioni. E’ stato soccorso da un’ambulanza del 118.

Il traffico nella zona è bloccato per consentire alle squadre di soccorso di intervenire.

Ci sono polizia, sanitari del 118 e i vigili urbani.

Ad investire un uomo è stato un motociclista di circa 26 anni. Il ferito è finitpo a terra e ha sbattuto la testa. Le sue condizioni sono apparse molto gravi.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico.