un tour di Palermo by night alla scoperta di storie d'amore

L’amore declinato nelle sue infinite sfaccettature: folle, crudele, proibito, tradito, sfortunato ma anche felice, appassionato, corrisposto.

Questi sono solo alcuni degli aggettivi che vengono utilizzati per definire il sentimento più controverso a cui, da sempre, poeti, artisti, pittori, scultori hanno dedicato la propria arte, nel tentativo, spesso riuscito, di dargli forma ed immortalarlo rendendolo sempiterno.

Ma l’amore, in realtà è una cosa molto più semplice di quanto si possa immaginare ed è per questo che, nel giorno a lui dedicato, che cade, come noto, il 14 febbraio in occasione di San Valentino, molti riservano a questa ricorrenza un’attenzione speciale. Tra le tante proposte interessanti per trascorrere questa giornata Alternative Tours Palermo propone il suo “Tour dell’ammore”.

Un tour per le vie di Palermo dedicato al racconto affascinante di struggenti storie romantiche, di leggende d’amori folli, di passioni proibite e dissidi interiori in una passeggiata serale alla scoperta dei mille volti dell’ “ammore” a Palermo.

Un itinerario profondo e intrigante che scava nel cuore degli uomini e delle donne e ne svela costumi, modi di pensare, pregiudizi terribili delle società come quella siciliana. Amori che fanno ancora sognare, di donne bellissime ma alcune volte sfortunate, storie con un mancato lieto fine mentre altre indissolubili che solo la morte può dividere, solide corrispondenze oltreoceano e storie che non sempre finiscono con “…e vissero felici e contenti”.

L’appuntamento è venerdì 14 febbraio ed è rivolto a tutti coloro, anche single, che vogliano trascorrere un San Valentino alternativo.

PROGRAMMA

Inizio Passeggiata: ore 20:00 davanti Porta Felice

Fine Passeggiata: ore 22.00 circa a Piazza Pretoria

Per info e prenotazioni: alternativetourspalermo@gmail.com

Il tour si svolgerà solo con un minimo di 15 persone.