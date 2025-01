La polizia di Stato ha denunciato un automobilista che all’altezza dello svincolo di Scillato, direzione Catania, è stato sorpreso a percorrere il tratto autostradale in retromarcia.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Buonfornello che ha bloccato l’uomo mentre compiva la manovra tanto azzardata quanto spregiudicata, scongiurando possibili incidenti. L’automobilista non si è fermato e ha proseguito per un chilometro, finché non è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. L’uomo aveva la patente di guida revocata.

E’ stato denunciato per guida con patente revocata con recidiva nel biennio; inoltre è stato indagato per essersi rifiutato sottoporsi agli accertamenti per rilevare un eventuale stato di agitazione (rifiuto drug test) e per resistenza a pubblico ufficiale, per non avere ottemperato all’Alt Polizia. L’autovettura è stata sequestrata.