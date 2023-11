Un pescatore è stato soccorso e salvato a Pantelleria dalla guardia costiera del comando provinciale di Trapani. E’ arrivata in mattinata la segnalazione di un uomo finito in acqua nelle acque davanti al faro di Punta Spadillo.

E’ intervenuta la motovedetta in servizio nell’isola che, nonostante le proibitive condizioni meteo marine in atto, con onde alte fino a 4 metri, è arrivata in zona. I militari hanno individuato il naufrago in acqua, e si sono tuffati in mare per recuperare l’uomo.