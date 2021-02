La capitaneria di porto e la guardia di finanza hanno arrestato due palermitani per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante i controlli sulla filiera della pesca. Nel corso di alcuni controlli e perquisizioni i militari nella zona di Settecannoli e Brancaccio a Palermo hanno trovato attrezzature e materiali idonei alla lavorazione dei ricci di mare tra cui 24 bicchieri con polpa di ricci conservati all’interno di un frigorifero.

Sono state sequestrate anche due mute da sub e relativi accessori, 5 bombole, 6 erogatori, due GAV, strumenti per la raccolta dei ricci e 3 scooter subacquei.

Nel corso delle operazioni di controllo e sequestri T.C. di 35 anni e A.N. di 37 anni a cui sono stati contestati l’attività di pesca, detenzione e commercializzazione illegale dei ricci, sono andati in escandescenza.

Il giudice del Tribunale di Palermo ha applicato la “messa alla prova”, con obbligo di prestare servizio gratuito presso un istituto di assistenza sociale.