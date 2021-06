Indagini della polizia di Stato

La Polizia di Stato ha scoperto una serra indoor di marijuana con 170 piante ricavata in un appartamento al primo piano di uno stabile in via dei Cipressi a Palermo. Le piante sono state sequestrate con un provvedimento a carico di ignoti.

A scoprire la serra sono stati i poliziotti delle volanti insieme ai vigili del fuoco. Nei pressi dell’abitazione si era alzata una nuvola di fumo bianco. Sembrava il rogo. I vigili del fuoco sono entrati per salvare i residenti.

Non hanno trovato nessuno e neppure l’incendio. Il fumo era prodotto da tre purificatori installati nell’abitazione per cercare di coprire l’odore inconfondibile della marijuana. Tutto l’impianto era allacciato alla rete pubblica in modo abusivo come hanno accertato i tecnici dell’Enel.