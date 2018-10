Traffico impazzito nella zona di via Francesco Crispi a Palermo. Un Tir finisce con una ruota in uno scavo dell’Amap e il traffico nella zona di piazza XIII Vittime va in tilt.

Dopo l’incidente – che ha coinvolto una motrice – è stato necessario l’intervento sul posto della polizia municipale e dei vigili della sezione Infortunistica impegnati a eseguire i rilievi. Circolazione deviata su via Alessandro Volta.

Il mezzo pesante era diretto verso il porto quando l’autotrasportatore, probabilmente a causa di una manovra errata, è rimasto bloccato con la ruota anteriore sinistra in una buca scavata dagli operai impegnati in un intervento relativo ai lavori di manutenzione sulla rete fognaria.

“Avevo appena svoltato – spiega l’uomo che si trovava al volante della motrice – e dovendo prestare attenzione agli scooter che sbucavano sulla destra sono finito dentro con una ruota. Va detto però che non c’erano transenne, altrimenti avrei sentito rumore e avrei frenato in tempo”.