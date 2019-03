Otto giorni di prognosi per la vittima della rapina

I carabinieri hanno arrestato Giovanni Salvatore Cardinale palermitano di 26 anni, accusato di rapina. Un giovane ha raccontato di essere stato aggredito e derubato da tre giovane la scorsa notte in piazza Gran Cancelliere a Palermo. Lo hanno percosso e portato via il cellulare e il portafoglio.

I militari hanno iniziato le ricerche e rintracciato Cardinale. Aveva addosso anche il telefonino e parte dei soldi che sono stati restituiti alla vittima.

Un secondo componente del commando è stato rintracciato successivamente. Per V.S. di 27 anni è scattata la denuncia in stato di libertà per rapina. Il giovane aggredito è stato soccorso dai sanitari del 118, la prognosi è di otto giorni. Cardinale è stato portato in carcere al Pagliarelli.