Ha partecipato il segretario generale Luigi Sbarra

Il sindacato Cisl ha deciso di dedicare la sala Conferenza della sede Filca di Palermo alla memoria di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio del 1980. Alla cerimonia ha partecipato il segretario nazionale Luigi Sbarra. Per la Cisl il compianto presidente Piersanti rimane un faro di legalità: “Da noi è considerato un siciliano coraggioso – sottolinea il segretario Sbarra – un grande statista che ha fatto del principio della corresponsabilità un elemento centrale della sua esperienza politica. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici regionali della Cisl ma anche politici che conobbero bene Piersanti Mattarella e lavorarono al suo fianco.

Cappuccio: strategia di Mattarella ancora attuale

Per Sebastiano Cappuccio, segretario generale della Cisl Sicilia, “i temi proposti da Piesanti Mattarella sono attualissimi e sono temi di legalità sui quali la Cisl continua a lavorare”. Presente alla cerimonia anche l’ex parlamentare regionale Rino La Placa: “mi ritengo un uomo fortunato – ha detto il presidente del comitato degli ex parlamentari siciliani – fortunato per averlo incontrato, un incontro molto forte sul piano politico, culturale ed umano, e per aver lavorato al fianco di Piersanti”.

Anche il Comune di Palermo ha presenziato alla cerimonia. In rappresentanza della Giunta municipale ha partecipato l’assessore al Personale Dario Falzone: “L’uomo non c’è più ma la sua idea di legalità, di correttezza nell’amministrare si tramanda nel tempo”. Una battuta infine da Leoluca Orlando, che iniziò la sua carriera politica come consulente giuridico di Piersanti Mattarella: ”era un uomo di fede che riuscì ad essere laico nella sua azione politica”.

