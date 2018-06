Indagini della polizia municipale

Pieto Torres e Simona Messina sono morti dopo un volo di 50 metri. Erano a bordo di una Mercedes Classe A che ha sfondato il guard rail ed è finita nell’area della riserva.

Quella strada dal lato di Mondello dovrebbe essere almeno parzialmente chiusa al traffico.

I due giovani sono morti sul colpo.

Ancora da comprendere cosa sia successo. Da una prima ricostruzione sembra che il condiucente abbia perso il controllo del mezzo ma le indagini sono appena iniziate.

A dare l’allarme i Ranger che gestiscono la riserva.

Per recuperare i corpi è stato necessario un difficile intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche il 118 e la Polizia Municipale e le volanti della polizia di Stato

Per i due giovani Simona Messina 28 anni e Pietro Torres anche lui di 28 anni non c’è stato scampo. Il giovane è stato trovato con le cinture allacciate, la giovane sbalzata fuori. Non ci sarebbero segni di frenata vicino al guard rail.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i parenti delle vittime.