Un pilota del servizio di elisoccorso del 118 Giampaolo Abeltino di 57 anni in servizio a Palermo è morto mentre si trovava in un taxi in via Dante. Era appena stato dimesso dalla clinica Torina dopo essere stato ricoverato per alcuni controlli cardiaci.

Per due volte nel reparto di cardiologia dell’ospedale Ingrassia nelle scorse due settimane era stato controllato ed eseguito alcuni controlli. Il pilota era originario della Sardegna.

“Palermo dove risiedeva e lavorava, è venuto a mancare improvvisamente il nostro compaesano Giampaolo Abeltino (in famiglia e per gli amici Gianni). – dice il parroco Paolo Pala di Palau – Ancora non sappiamo quando potranno essere celebrate le esequie. Alla figlia, al babbo, il carissimo zio, alla sorella, al fratello e a tutti i familiari in Italia e negli Usa giungano le nostre più affettuose condoglianze. Il Signore accolga la sua anima nella sua pace, ricompensandolo per la sua bontà, la finezza del tratto, e il suo amore per la famiglia e la professione. Adesso è in compagnia della mamma”.