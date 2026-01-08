La prontezza di un passante e l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Monreale ha evitato che una serata di festa degenerasse in panico collettivo durante l’ultimo fine settimana natalizio. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in occasione di un evento musicale in piazza Guglielmo II, hanno denunciato a piede libero un giovane di quattordici anni con l’accusa di porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere.

L’episodio si è verificato nel pieno della manifestazione, nel cuore pulsante della cittadina normanna, dove la musica e l’affluenza di pubblico stavano animando la serata. A far scattare l’allarme è stata l’intuizione di un passante, il quale ha notato i movimenti sospetti del minore tra la folla. Il ragazzo è stato visto mentre cercava di nascondere con estrema rapidità un’arma all’interno del proprio marsupio, un gesto che ha immediatamente spaventato chi si trovava nelle vicinanze.

Grazie alla segnalazione tempestiva giunta ai militari presenti sul posto, i Carabinieri sono riusciti a individuare e bloccare il quattordicenne in pochi istanti, prima che la situazione potesse sfuggire al controllo. La successiva perquisizione ha confermato la presenza di una pistola all’interno del borsello. Sebbene l’esame dell’oggetto abbia rivelato che si trattava di un’arma giocattolo, la stessa è risultata priva del tappo rosso di sicurezza. L’estetica del modello, identica a quella di un’arma reale, avrebbe potuto trarre in inganno chiunque, con il rischio concreto di scatenare una fuga precipitosa o scene di disordine pubblico tra i numerosi presenti.

La pistola è stata sequestrata e la posizione del minore è stata rimessa al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile. L’Arma dei Carabinieri ha voluto sottolineare quanto sia stata determinante la collaborazione del cittadino che ha allertato le forze dell’ordine. La prontezza della segnalazione ha infatti permesso di neutralizzare una fonte di potenziale pericolo sociale, garantendo il regolare svolgimento dell’evento in totale sicurezza per la comunità.