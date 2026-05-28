Atmosfera rilassata, convivialità e una proposta gastronomica senza compromessi. Sono questi gli ingredienti di “Pizza & TNT”, l’evento speciale che si terrà giovedì 28 maggio 2026, alle ore 20:00, presso l’elegante pizzeria contemporanea Ozio Gastronomico (via Francesco Paolo di Blasi 2, Palermo).

Protagonisti assoluti della serata saranno la cucina identitaria di Dario Genova e l’eccellenza del Gin TNT di Amaronna Sicily, un London Dry Gin interamente siciliano già salito alla ribalta internazionale. Il Gin TNT: la Sicilia in un bicchiere Prodotto artigianalmente da Amaronna Sicily, il Gin TNT si è aggiudicato la prestigiosa Medaglia d’Oro ai “The Gin Guide Awards 2025” nella categoria Negroni. Distillato in alambicco di rame a legna a fiamma discontinua a partire da un grano selezionato, questo gin racchiude nel suo bouquet le migliori botaniche del territorio: ginepro, Carciofo Violetto di Niscemi, Gelso Nero dell’Etna e gli agrumi della Conca d’Oro di Palermo. Portato a una gradazione di 43° con l’acqua pura dei Monti Peloritani dopo un riposo di 60 giorni in damigiane di vetro, al palato esprime un equilibrio perfetto tra agrumi, carciofo e note di frutta rossa matura.

Ozio Gastronomico e la filosofia del “Km Buono” Ozio Gastronomico rappresenta l’eccellenza della pizza contemporanea a Palermo. Il progetto di Dario Genova si fonda sul payoff “Dove la qualità è un’abitudine” e sulla filosofia del Km Buono: materie prime selezionate da piccoli produttori etici in base a criteri di sostenibilità e qualità assoluta (come nel caso del celebre Sfincione Fenicio, già premiato dal Gambero Rosso). Il Menu della serata Il percorso ideato per la serata prevede quattro proposte in degustazione accompagnate da due assaggi di Gin TNT: Fior di Carciofo – con stracciatella, guanciale e cialda di pecorino. Fritto di ortaggi in pastella – firmato Pastella and Co. Schiacciata 100% Tumminia bio – con mortadella al finocchietto e limone. Anzi Leggerissima – con verdure di stagione, Piennolo semidry, Tuma di Prizzi “Isidoro” e Pecorino siciliano DOP. In chiusura: una sorpresa finale top secret.

È possibile riservare il proprio tavolo chiamando direttamente il numero di telefono 091346306. I posti sono limitati. Il costo è di 28 euro a persona.

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