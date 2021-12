Appuntamento domenica 5 dicembre a partire dalle 9

Domenica 5 dicembre doppio appuntamento in città

A partire dalle 9 in Cattedrale, subito dopo al Porticciolo di S. Erasmo

Prossimo appuntamento a Palermo con Plastic Free, domenica 5 dicembre alle 9 in Cattedrale e subito dopo al Porticciolo di S. Erasmo con l’obiettivo di raccogliere più plastica possibile.

L’associazione di volontariato nasce nel 2019 per sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica monouso, che non solo inquina ma uccide; nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, ha più di 900 referenti in tutta Italia.

Plastic Free impegnata su più fronti in favore dell’ambiente

Non solo online. Plastic Free è impegnata su più progetti: dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni. Dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving.

“Il Rapporto tra la plastica e l’uomo è un fallimento”

“Il vero problema – fanno sapere dall’associazione onlus – è il rapporto tra la plastica e l’uomo, un fallimento. Questo è il motivo per il quale la plastica, in particolare quella monouso, deve essere tolta dalle mani della massa. Fino a quando non sarà trovata un’alternativa valida, è ancora giustificato il suo utilizzo dove può fare davvero la differenza, ad esempio nella medicina o dove non è utilizzata per 5 minuti e poi buttata via, spesso nell’ambiente”.

Molte persone sostengono che la plastica non ha gambe, non arriva da sola nell’ambiente, non è pericolosa. La risposta di plastic free è semplice: “anche la droga, le armi e tante altre cose considerate pericolose non hanno vita, ma se in mano all’uomo creano distruzione, non c’è ragione di farle rimanere in circolazione”.

Numeri preoccupanti

Tutta la plastica creata fino ad oggi esiste ancora e i numeri diventano giorno dopo giorno sempre più preoccupanti. Basti pensare che sull’ambiente, oltre 12 milioni di tonnellate di plastica ogni anno finiscono in natura, mentre, oltre 100.000 mammiferi muoiono ogni anno dopo aver ingerito plastica, riguardo all’uomo invece ogni settimana mangiamo circa 5 grammi di plastica, l’equivalente del peso di una carta di credito.

Riciclare non basta, non tutta la plastica è riciclata e riciclabile. È necessario invertire rotta il prima possibile.

Foto di Jolanda Aiello Vassallo