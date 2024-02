Il comandante: I residenti hanno ragione da vendere

Multe, sequestri nel quartiere della Magione a Palermo da parte degli agenti della polizia municipale nel corso di un controllo la scorsa notte. Un locale di intrattenimento è stato multato perché ancora alle 3 di notte disturbava i residenti con musica alta oltre la soglie consentita.

Le attrezzature sono state quindi sequestrate e sono state contestate tutte le infrazioni previste per alcune migliaia di euro. E’ stata sequestrata una panineria ambulante che non aveva alcuna autorizzazione, sprovvista di tutto, sia sotto il profilo amministrativo ma, peggio, anche sotto il profilo sanitario.

Un altro pub è stato invece sanzionato, amministrativamente e penalmente perché a fronte di autorizzazioni per aree esterne di 25 metri quadrati ne occupava effettivamente quasi 200. Sono state multate 210 auto e un parcheggiatore abusivo. Sono state trovate auto senza assicurazione e senza revisione.

“Ebbene sì. I residenti avevano ragione da vendere”, afferma il comandante della polizia municipale. Il generale Colucciello aveva raccolto l’appello della gente che, come in tante altre zone della città, continua a chiedere l’intensificazione dei controlli serali. Non solo quelli relativi alla ed. movida; le richieste provengono da tutti i quartieri ed attengono alla necessità complessiva di vivere con più ordine e con maggiore sicurezza. “ed è quello che tenteremo di fare con ogni risorsa disponibile per dare un segnale alla splendida Palermo” afferma ancora il comandante della municipale.