Inizio degli interventi a maggio

Una nuova era per il ponte Corleone e per la viabilità di Palermo. È stato finanziato il progetto del raddoppio del viadotto di viale Regione Siciliana. A darne l’annuncio sono stati il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò in una conferenza stampa convocata proprio all’ingresso del raccordo autostradale in corrispondenza dell’ex Baby Luna. L’opera sarà finanziata interamente con fondi POC (Piano Operativo Complementare). Risorse regionali che contribuiranno a sbloccare parte dei fondi FSC, i quali saranno reinvestiti su diversi progetti. Fra quelli citati dal presidente Schifani figura anche la realizzazione di un centro congressi all’interno della Fiera del Mediterraneo. Il raddoppio del ponte Corleone costerà intorno ai 17 milioni di euro. I lavori inizieranno già il prossimo mese e si dovrebbero concludere entro il 2026. L’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando ha dichiarato che la prima delle due corsie, quella in direzione Catania, sarà pronta “entro i primi mesi del 2025”.