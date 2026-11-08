IL CAOS E' ASSICURATO

Il conto alla rovescia è finito e da domani, lunedì 9 novembre, cambia la viabilità nella zona della stazione e di via Oreto. A partire proprio dalla mattinata di lunedì 9 novembre, scattano infatti i pesanti divieti e le nuove regole di circolazione stradale disposte dal Comune di Palermo per consentire l’avvio della fase cruciale dei lavori di risanamento e messa in sicurezza del Ponte Oreto. Un intervento atteso da decenni, ma che inevitabilmente si preannuncia come un test di fuoco per la tenuta del traffico cittadino in uno degli snodi più nevralgici del capoluogo.

Il piano della polizia municipale e dell’Ufficio Mobilità prevede una drastica riduzione della carreggiata e una serie di percorsi obbligatori che modificheranno i flussi stradali dell’intera area.

La mappa della nuova viabilità: i tre snodi chiave

I cambiamenti principali riguarderanno il Ponte e le intersezioni immediatamente adiacenti. Ecco nel dettaglio le disposizioni in vigore da domani:

Ponte Oreto a senso unico: Si potrà percorrere l’infrastruttura esclusivamente in direzione del centro città (ovvero per i veicoli che provengono dalla periferia/regione Siciliana ed entrano verso la stazione centrale). Sarà invece tassativamente vietato il transito in direzione opposta, cioè verso la periferia.

Incrocio via Stazzone / via Oreto: Per chi proviene da via Stazzone scatta il divieto di svoltare in direzione del Ponte Oreto; tutto il flusso veicolare sarà indirizzato obbligatoriamente verso il centro di Palermo.

Incrocio via Decollati / via Oreto: In questo punto critico, le vetture in transito saranno deviate forzatamente verso via Decollati.

Ponte Guadagna: Per alleggerire la pressione sul quadrante e offrire una via di fuga alternativa, viene disposta l’inversione del senso di marcia.

Turni di notte e festivi per tagliare i tempi del cantiere

L’opera di restauro e recupero funzionale del Ponte Oreto prevede una durata complessiva dei lavori stimata in 240 giorni. Consapevole dell’enorme impatto sulla circolazione, l’Amministrazione comunale ha fatto sapere che le attività all’interno del cantiere saranno organizzate su più turni: gli operai lavoreranno anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e nei prefestivi con l’obiettivo di contrarre il più possibile i tempi e ridurre al minimo i disagi per residenti e pendolari.

Dagli uffici di Palazzo delle Aquile si rinnova l’invito agli automobilisti alla massima prudenza e a prestare attenzione alla nuova segnaletica stradale e ai cartelli di preavviso installati nella zona per evitare di rimanere imbottigliati.