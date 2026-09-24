Il Porsche Club Trinacria promuove una giornata commemorativa dedicata alla figura di Umberto Maglioli, in occasione del 70° anniversario della prima vittoria assoluta di Porsche alla Targa Florio, conquistata nel 1956 proprio dal celebre pilota italiano al volante della Porsche 550 Spyder.

L’iniziativa, in programma domenica 27 settembre 2026, si svolgerà nel cuore delle Terre della Targa Florio, lungo quelle strade che hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia dell’automobilismo mondiale.

La manifestazione vuole essere un momento di memoria e di celebrazione di una straordinaria stagione dello sport motoristico, ma anche un’occasione per riscoprire il patrimonio storico, culturale e umano legato alla Targa Florio e ai suoi protagonisti.

Tra le tappe principali della giornata è prevista la visita al Museo della Targa Florio di Collesano, custode di testimonianze, documenti e cimeli che raccontano la storia della celebre competizione siciliana.

A seguire, presso l’Aula consiliare del Comune di Collesano, si terrà una conferenza dedicata a Umberto Maglioli, alla Targa Florio e al rapporto storico tra Porsche e la Sicilia, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura e dell’automobilismo.

Interverranno in qualità di relatori:

● Dott.ssa Tiziana Cascio, Sindaco di Collesano;

● Dott. Dario Pellerito, Presidente del Porsche Club Trinacria;

● Dott. Prof. Salvatore Requirez, scrittore e medico;

● Sig. Michele Gargano, Conservatore del Museo della Targa Florio.

La conferenza rappresenterà un momento di approfondimento e di confronto sulla figura di Umberto Maglioli, pilota capace di lasciare un segno indelebile nella storia della Targa Florio e dell’automobilismo internazionale.

La vittoria del 1956 assume infatti un significato particolare: rappresentò il primo successo assoluto di Porsche nella prestigiosa competizione siciliana e diede inizio a un legame straordinario tra la Casa di Stoccarda e la Targa Florio, destinato a diventare una delle pagine più celebri della storia delle competizioni automobilistiche.

A settant’anni da quella memorabile impresa, il Porsche Club Trinacria intende quindi rendere omaggio non soltanto a un grande campione, ma anche a un’epoca e a una manifestazione che hanno contribuito a fare conoscere la Sicilia nel mondo attraverso la passione per l’automobilismo.

Il 27 settembre sarà dunque una giornata nel segno della memoria, della passione e della storia, per ripercorrere le emozioni di una delle più grandi competizioni automobilistiche di tutti i tempi e mantenere vivo il ricordo di uomini e imprese che hanno scritto la leggenda della Targa Florio.

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