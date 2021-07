Il presidente dell'Amat: "Orgoglioso di quanto ha fatto l'autista"

E’ risultato positivo al Covid l’uomo di 54 anni che si è sentito male a bordo dell’autobus 107 dell’Amat e portato d’urgenza dall’autista al centro Hub della Fiera del Mediterraneo.

L’autista è stato messo in quarantena e adesso I sanitari delle Asp e dell’Usca hanno avviato il contact tracing per ricostruire la rete di contatti e individuare tutti i passeggeri che sono saliti a bordo del mezzo che collega la stazione centrale allo stadio passando da via Lincoln, il Foro Italico, via Montepellegrino, via Imperatore Federico ma anche piazza Don Bosco, piazza Leoni e viale del Fante.

Il presidente del cda di Amat, Michele Cimino, ha voluto ringraziare il suo dipendente “per la lucidità e la competenza” mostrate e che potrebbero aver concorso a salvare la vita al passeggero.

Le condizioni del 54enne, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Cervello, sono stabili ma delicate. La prognosi resta al momento riservata. Si tratta di un soggetto immunodepresso che aveva già completato il ciclo vaccinale, ma che ha anche una broncopatia. I due fattori clinici, secondo i medici, potrebbero aver avuto un’incidenza sulla risposta dei suoi anticorpi