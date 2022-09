Era arrivato nel maggio del 2020 in piena pandemia

Il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani domani va in pensione. Dopo due anni e mezzo lascia la prefettura di Palermo. Era arrivato il 22 maggio del 2020 in piena pandemia e ha coordinato tutti gli interventi per limitare la diffusione del Covid.

Villa Whitaker in questi anni è stata al centro del coordinamento di tutti gli interventi dei controlli per contrastare la diffusione del virus. Oltre alla pandemia il prefetto è sempre stato impegnato nel contrasto all’infiltrazione mafiosa nell’economia nel capoluogo e in provincia. Solo nel 2022 sono state emesse 19 interdittive antimafia nei confronti di società impegnare nei settori dello smaltimento dei rifiuti, dell’edilizia e del movimento terra.

Chi è Forlani

Originario di Caserta, sposato e padre di due figlie. Forlani era arrivato nel capoluogo siciliani da Parma, dove era stato nominato dal 2015.

Prima era stato a La Spezia dove è prefetto dal 2009, Nel curriculum di Forlani spicca la sua preparazione in materia di protezione civile e gestione dei disastri e delle emergenze idrogeologiche sul territorio, ma anche in tema di immigrazione e asilo politico.

Laureato in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, dopo aver superato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione il corso-concorso di reclutamento per funzionari della pubblica amministrazione, ha assunto servizio, con la qualifica di vice consigliere, il 2 gennaio 1983, alla prefettura di Torino.

Promosso vice prefetto ispettore nel 1996 e vice prefetto nel 2000, ha ricoperto gli incarichi di capo di gabinetto e di vice prefetto vicario della prefettura di Torino.

È stato nominato prefetto il 21 luglio 2007 con l’incarico di direttore centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo nell’ambito del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno. Ha conseguito il master in negoziazione, mediazione e conciliazione alla Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno e l’Università Gregoriana.

Nel 2002 ha ricevuto l’attestato “honoris causa” in disaster management del Dipartimento della protezione civile e nel 2006 l’attestato di riconoscimento della Regione Piemonte per la professionalità dedicata al servizio della protezione civile.

Nel 2006 coordinò gruppo pianificazione sicurezza delle olimpiadi di Torino

Ha svolto incarichi commissariali al Comune di Torino e in altri Comuni della provincia torinese, all’Ordine Mauriziano di Torino e all’ente Parco regionale di Stupinigi. Ha coordinato il Gruppo di pianificazione della sicurezza dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006.

È stato componente dei Comitati di sicurezza dei trafori autostradale e ferroviario del Frejus. È autore di articoli in materia di protezione civile, sicurezza pubblica e immigrazione. Dal 1° settembre 2009 Forlani è prefetto di La Spezia, dove, oltre all’attività istituzionale, non ha mancato di partecipare in prima persona a varie iniziative a carattere benefico.