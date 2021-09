Oggi al comando provinciale carabinieri di Palermo, il comandante provinciale, generale di brigata Giuseppe De Liso, ha presentato gli ufficiali appena giunti nel capoluogo.

Andrea Massari Comandante del Reparto Operativo

Il tenente colonnello Andrea Massari è il comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Palermo.

È stato comandante di compagnia allievi presso la scuola allievi carabinieri di Torino, comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Gallipoli (Le), comandante delle compagnie carabinieri di Valdagno (Vi) e di Nola (Na).

È stato impiegato all’estero nell’ambito di missioni Nato e Eu: in Kosovo; Macedonia; Israele-Palestina (Striscia di Gaza).

Ha svolto incarichi di staff presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, addetto all’Ufficio Cerimoniale; Capo Sezione all’Ufficio Stampa; Capo Sezione all’Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri e, contestualmente, quello di Addetto all’Unità per l’Attuazione del Riordino dei Ruoli delle Forze di Polizia e Armate. Per operazioni di sevizio condotte nell’attività di contrasto alla criminalità comune e organizzata gli sono stati conferiti 2 elogi e 6 encomi.

Maggiore Sara Pini, comandante reparto territoriale di Termini Imerese

Il maggiore Sara Pini, è comandante del reparto territoriale di Termini Imerese ha già comandato la compagnie di Jerzu in Sardegna e Prato, oltre ad aver retto in precedenza il nucleo operativo di San Giovanni Valdarno.

Capitano Aniello Falco, comandante della compagnia carabinieri Piazza Verdi

Il capitano Aniello Falco, comandante della compagnia carabinieri di Palermo – Piazza Verdi, ha già retto i nuclei operativi di Bari-Centro e Roma Trastevere.

Proviene dal comando compagnia carabinieri di Spoleto.

Capitano Marco Dal Bello comandante della compagnia carabinieri di Cefalù

Il capitano Marco Dal Bello comandante della compagnia carabinieri di Cefalù, proviene dal reparto anticrimine di Napoli del raggruppamento operativo speciale ed ha già avuto precedenti esperienze professionali al reparto anticrimine di Brescia e al nucleo operativo di Giugliano in Campania (Na).

Il capitano Daniele Giovagnoli, comandante della compagnia carabinieri di Corleone, proviene dal nucleo operativo di Palermo – San Lorenzo.