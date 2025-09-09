La nuova partnership per rimanere aggiornati sulle previsioni meteo

Rimanere aggiornati sulle condizioni meteo in tempo reale è possibile: Grandi stazioni retail e IlMeteo.it avviano una nuova collaborazione. Un servizio essenziale che potrà fornire le previsioni meteo sui maxischermi delle stazioni, permettendo ai viaggiatori di poter programmare gli spostamenti in sicurezza rimanendo sempre aggiornati. IlMeteo.it, principale sito italiano di meteorologia con una media di oltre 6 milioni di utenti al giorno, diventa così fornitore ufficiale delle previsioni per GoTv Plus, il netword digitale presente nelle principali stazioni ferroviarie italiane.

Previsioni per l’Italia ma anche per l’Europa

L’obiettivo è rispondere ad un’esigenza concreta dei viaggiatori. La partnership consentirà di offrire contenuti meteo locali e dettagliati in 11 città italiane: Milano, Torino, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari, includendo previsioni non solo per l’Italia ma anche per l’Europa.

“Servire l’utente proprio nel momento in cui ne ha più bisogno: è questo l’obiettivo della collaborazione con Grandi Stazioni Retail – spiega Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it – conoscere le previsioni nel momento in cui si parte per una vacanza o per lavoro è un servizio importante, che diventa essenziale in un momento in cui, a causa dei cambiamenti climatici, il tempo può rappresentare un deterrente a intraprendere un viaggio, pensiamo alle ondate di calore ad esempio”. E conclude Colli: “Una partnership importante che ci porta in maniera ancora più diretta e semplice verso un target specifico, i viaggiatori”.

Nuovi progetti editoriali

Ma non si tratterà solo di previsioni. Nel corso della collaborazione verranno infatti sviluppati anche nuovi prodotti editoriali a tema meteorologico, con l’obiettivo di informare, ma anche coinvolgere e sensibilizzare, offrendo contenuti di valore in tempo reale.

“Le stazioni sono un crocevia di emozioni, di partenze e ritorni, di attese e desideri – dichiara Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail – e offrire ai nostri passeggeri contenuti meteo affidabili e rilevanti significa accompagnarli davvero nel loro viaggio, aiutandoli a sentirsi informati e preparati. La collaborazione con iLMeteo.it si inserisce nella nostra visione di stazione come media di prossimità, utile, coinvolgente e sempre più vicino alle esigenze delle persone.”

“Questa collaborazione con iLMeteo.it si inserisce nel percorso che abbiamo avviato un anno e mezzo fa, portando su GoTV Plus partner editoriali di primo piano. Un lavoro costruito grazie a relazioni consolidate, che oggi ci permette di proporre ai brand un prodotto premium, distintivo e fortemente riconoscibile. GoTV Plus è stata completamente rinnovata: nuovi schermi da 75’’, audio attivo e palinsesti sempre più aggiornati rendono la fruizione coinvolgente e di valore. Inoltre, con formati come il Lanner 20’’, offriamo ai nostri clienti nuove opportunità di sponsorizzare contenuti editoriali di qualità e raggiungere i viaggiatori in un momento unico del loro percorso” commenta Alessandro Tavallini, Media Sales Director di Grandi Stazioni Retail.