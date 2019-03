In attesa del risultato delle Primarie del Pd in corso in tutta Italia in Sicilia sarà sfida a 5 a Catania per eleggere il nuovo segretario provinciale del Pd. Sarà la città etnea il terreno di confronto delle area Dem. Scaduti i termini per la candidature nelle province al rinnovo la situazione è variegata. 3 sono quelli già eletti, due perchè i candidati sono unitari nella Sicilia centrale ed esattamente ad Agrigento e Caltanissetta, la terza a Palermo dove c’è solo un candidato.

Salta subito agli occhi l’assenza a Palermo di candidati di area Zingaretti e dunque del duo Lupo Cracolici in Sicilia.

Questa la situazione determinatasi

Palermo

Segretario provinciale Toni Costumati

Segretario cittadino Fabio Teresi

Trapani

Grignano (area Faraone)

Lombardino (area Zingaretti)

Agrigento

Candidatura unitaria di Giovanna Iacono sostenuta da Area Zingaretti, Area Faraone e area Raciti

Caltanissetta

Candidatura unitaria di Peppe Di Cristina sostenuta da Area Zingaretti, Area Faraone e area Raciti

Enna

Rosalinda Campanile (area Faraone)

Vittorio Di Gangi (area Crisafulli)

Siracusa

Salvatore Palermo (area Martina vicino a Cafeo)

Salvatore Adorno (Zingaretti vicino a Marziano)

A Catania la grande sfida nel territorio più complesso e frastagliato. In corsa Francesco Mascali (Sammartino);

Cosimo Marotta (Raia); Giuseppe Campisi (Villari); Laudani Francesco (Barbagallo); Vanin Elisabetta (espressione della Giuffrida)

LEGGI QUI LE REGOLE DEL VOTO ALLE PRIMARIE