“Mi sono candidata spinta dalla passione civile che ho maturato, da insegnante, dentro le aule scolastiche e, da deputata, nelle aule istituzionali. So che è un impegno gravoso per la situazione che stiamo vivendo a livello nazionale e internazionale, in cui emergono una destra cattiva, spietata, e un populismo dilagante che ha la necessità di un nemico vero o presunto, che sia la casta o l’immigrato”.

Lo ha detto Teresa Piccione, candidata alla segreteria del Pd in Sicilia per l’area Zingaretti, presentando a Palermo il suo programma. “E’ necessaria una nuova stagione dei diritti sociali, di difesa dei laboratori, di tutela dei più deboli, ma dobbiamo essere credibili e autentici, senza retorica ma con proposte concrete di sviluppo e di lavoro – ha aggiunto – Il mio obiettivo è ricostruire il partito, che deve ritrovare il rapporto con i territori, con i circoli,con la nostra gente. E’ impensabile che si debba saltare la consultazione degli iscritti come vuole fare Faraone, ed è altrettanto scandaloso che un candidato al congresso si debba decidere durante una riunione con il presidente di Sicilia futura, che è un altro partito e non dovrebbe avere interferenze nelle decisioni del partito democratico”.

Per Piccione “ci vuole un sussulto d’orgoglio, non rinnegando la nostra storia ma adattandola ai nuovi tempi, aggiornandola alle nuove esigenze e alle richieste che ci provengono dal nostro mondo”. “Voglio un partito aperto ma che guardi al centrosinistra, ai nostri simpatizzanti, ai movimenti di donne e di giovani che reclamano giustamente spazio, e non a quelli che infangano le primarie – ha concluso – Abbiamo il dovere di ritrovare il rapporto con la società civile per trovare dentro una stagione di rinnovamento vero la possibilità di riscatto e di futuro per il nostro paese e per la nostra isola”.

“Non ci lasceremo trascinare in nessuna polemica – risponde su facebook Faraone -. Crediamo che le primarie siano una festa di democrazia e faremo di tutto affinché lo siano davvero. Faremo una campagna propositiva con 5 proposte per la Sicilia e i siciliani”. Così dallo staff del senatore Pd, Davide Faraone a proposito delle dichiarazioni dell’onorevole Teresa Piccione.

“Sicilia a zero tasse per le imprese che investono qui e assumono e piano infrastrutturale per modernizzare la Sicilia”