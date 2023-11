Una serata di musica solidale

Palermo in concerto per una raccolta fondi in favore delle attività dei bambini della comunità pastorale Roccella-Sperone. Ad organizzare la manifestazione benefica è stata l’Arcidiocesi di Palermo. Giorno 1 dicembre presso la cattedrale di Palermo, il parroco mons Filippo Sarullo ospiterà una serata di grande spessore artistico e culturale realizzata grazie alla direzione artistica di Erika Di Piazza e all’esibizione del coro ‘erikoir’, diretto da Loris Capister, all’organo Mauro Visconti, con la partecipazione di Giuseppe Intogna.

Un concerto con repertorio natalizio da Mozart a Part per soli, coro e organo nella cattedrale di Palermo alla vigilia dell’Avvento il prossimo primo dicembre alle ore 21. La serata di musica solidale è stata possibile anche grazie al contributo dell’A.R.S che ha sostenuto l’iniziativa.







Come sostenere la Parrocchia Roccella-Sperone

L’evento musicale che si svolgerà giorno 1 dicembre presso la cattedrale di Palermo ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività a favore dei bambini della comunità pastorale Roccella-Sperone, portate avanti dalle parrocchie Maria SS. delle Grazie in Roccella e San Marco in Sperone. Per sostenere l’iniziativa è possibile firmare l’8xmile a favore della chiesa Cattolica e il 5xmille all’associazione LCU onlus, indicando il codice fiscale 97329660829.

E’ possibile inoltre supportare l’evento attraverso semplici passaggi: (l’offerta a mezzo bonifico , deducibile ,indicando nella causale “donazione” o “erogazione liberale”)

lasciare una Tua offerta in Parrocchia;

utilizzare Paypal attraverso l’indirizzo mail parrocchiaroccella@chiesadipalermo.it o il link https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=Z4FPRQPJJX6TW ;

utilizzare Satispay;

effettuare un Bonifico Bancario intestato a

PARROCCHIA MARIA SS. DELLE GRAZIE

all’IBAN:

IT72X0503404603000000202085

c/o Banco BPM Palermo Ag. 3. Don Ugo Di Marzo Il parroco della parrocchia San Marzo Evangelista e Maria SS. delle Grazie in Roccella’ è stato da sempre molto attivo riguardo i bisogni dei cittadini appartenenti al quartiere dello Sperone. Già durante il covid ha voluto tendere una mano ai suoi parrocchiani aiutandoli con il pagamento delle bollette di gas e luce. Da circa 6 anni alla guida della parrocchia Maria santissima delle grazie in Roccella, padre Ugo di Marzo, ha sostenuto i cittadini del quartiere anche attraverso le offerte provenienti dalle associazioni del territorio.