A Bonagia una giornata di corsa, commozione e partecipazione

Stamattina il quartiere di Bonagia, a Palermo, ha vissuto una giornata di corsa, commozione e partecipazione per ricordare il giovane e forte podista scomparso tragicamente nel 2025. Vittorie di Domenico Conti e Barbara Vassallo. Circa 200 atleti, arrivati da tutta la Sicilia, hanno preso parte oggi alla prima edizione del Memorial Alessio Azzarello, gara di 10 chilometri inserita nel Grand Prix regionale di corsa su strada e disputata nel quartiere palermitano di Bonagia.

La manifestazione, organizzata dall’Universitas Palermo, è nata per ricordare Alessio Azzarello, scomparso tragicamente nel maggio del 2025, una perdita che ha profondamente colpito il mondo del podismo siciliano. Poche settimane prima della sua prematura scomparsa, il giovane atleta dell’Universitas Palermo aveva lasciato il segno anche sul piano sportivo, firmando una prestigiosa vittoria al Vivicittà di Palermo e conquistando un brillante secondo posto alla Maratonina di Terrasini.

Il percorso si è sviluppato nella a Bonagia, quartiere in cui Alessio viveva, con partenza e arrivo in via Mico Geraci, lungo alcune delle strade che il giovane era solito percorrere durante i suoi allenamenti . Un tracciato che ha trasformato la competizione in un vero viaggio nella memoria, capace di coinvolgere non soltanto il mondo dell’atletica ma anche l’intera comunità. Un modo anche per valorizzare quelle periferie del capoluogo siciliano troppo spesso dimenticate.

La gara si è svolta in una mattinata caratterizzata da temperature elevate, ma da condizioni climatiche tutto sommato accettabili. E oggi ogni metro percorso, ogni goccia di sudore, è stata una dedica nel ricordo di Alessio.

La gara e i protagonisti

Meno attenzione al cronometro, meno agonismo e più commozione. A tagliare per primo il traguardo è stato Domenico Conti, compagno di squadra e amico di Alessio. L’atleta originario di Palma di Montechiaro ha fermato il cronometro a 35’34”, al termine di una gara condotta praticamente in solitaria. Al secondo posto Alessandro Calamia (5 Torri Fiamme Cremisi) in 36’40”, terzo Fabrizio Licari (Sicilia Running Team) in 36’44”.

Le testimonianze dei partecipanti

«Vittoria dedicata ad Alessio – le parole commosse di Domenico Conti – con il quale ho condiviso allenamenti e trasferte. Oggi era importante esserci, al di là delle condizioni climatiche e di qualsiasi riferimento cronometrico. Alessio correrà per sempre con noi».

Al femminile monologo delle gemelle Vassallo (XForma ASD), con Barbara che ha avuto la meglio sulla sorella Francesca. 37’50” il tempo della vincitrice, mentre il distacco tra le due è stato di appena 26 secondi. Terza piazza per l’ottima Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo), che ha chiuso in 42’42”.

«Ci tenevamo tantissimo ad essere qui oggi – le parole di Barbara e Francesca Vassallo – conoscevamo Alessio e conosciamo la sua famiglia. Ricordarlo oggi, correndo lungo queste strade, è stato bello e allo stesso tempo emozionante. Oggi e sempre Alessio sarà con noi».

«Abbiamo voluto fortemente organizzare questa gara – ha affermato Ino Gagliardi, presidente della società organizzatrice – perché Alessio è stato ed è nel cuore di tutti i podisti. Un tributo nel modo che Alessio amava di più: correndo e condividendo i valori dello sport. Felice per la risposta arrivata dai podisti giunti da ogni parte della Sicilia. L’appuntamento è per la seconda edizione il prossimo anno, magari tra marzo e aprile».

Grande l’emozione da parte dei genitori di Alessio Azzarello, il padre Agostino e la madre Gabriella Cottone, per una manifestazione che ha rappresentato non soltanto un tributo alla figura del loro figlio, ma anche un momento di condivisione e riflessione attorno ai valori dello sport, della comunità e del ricordo, contribuendo a mantenere viva la sua memoria nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, dentro e fuori dalle competizioni.

Classifiche

Classifica uomini: Domenico Conti (Universitas Palermo) 35’34, Alessandro Calamia (5 Torri Fiamme Cremisi) 36’40, Fabrizio Licari (Sicilia Running Team) 36’44, Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) 37’00 e Antonino Muratore (Universitas Palermo) 37’30.

Classifica donne: Barbara Vassallo (XForma ASD) 37’50, Francesca Vassallo (XForma ASD) 38’16, Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 42’42, Valentina Marsala (ASD Polizia di Stato) 43’38 e Maria Letizia Scarpulla (Sciacca Running) 45’39.