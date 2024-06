Un aereo militare nell’aeroporto di Pantelleria durante l’atterraggio ha avuto qualche problema al carrello.

C’è chi dice che abbia forato uno pneumatico. Ma adesso spetterà ai tecnici verificare cosa sia successo. Un po’ di paura per l’equipaggio e i militari trasportati. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Lo scalo dell’isola è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero della pista.

L’aereo diretto da Palermo a Pantelleria della Dat ha fatto rientro nello scalo del capoluogo Falcone Borsellino e anche l’elicottero del 118 che doveva trasportare una paziente è atterrato in campagna. Nello scalo dell’isola trapanese è scattato il piano di emergenza e sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale in servizio nello scalo. “L’aereo è ancora in pista – dicono dallo scalo – e si sta cercando di rimuoverlo per consentire la riapertura del traffico aereo”.