Montelepre si prepara a rivivere uno dei momenti più suggestivi della Settimana Santa: “La Processione dei Misteri” che, dal 1741, si rinnova nella giornata della “Domenica delle Palme”, richiamando in paese la presenza di migliaia di visitatori.

Un evento unico in Sicilia

Un evento unico in Sicilia, ricco di cultura, ma soprattutto colmo di fede, di spiritualità e di pietà popolare e che ha come protagonisti i suoi stessi abitanti.

Circa 400 persone, tra adulti, ragazzi e bambini rievocano visivamente le sacre scritture del vecchio e del nuovo testamento. Presenti anche tanti animali: coniglietti, colombe, pecore, caprette, cani e cavalli che fanno da cornice agli 80 quadri biblici più importanti ed espressivi rappresentati.

I personaggi delle sacre scritture

Con grande devozione e fede, gran parte delle persone che si prestano a raffigurare i personaggi delle sacre scritture, come tradizione vuole, fanno crescere la barba già dal mercoledì delle ceneri, mentre altri uomini, già dallo scorso anno, hanno fatto allungare appositamente i capelli.

Straordinario il ruolo dei bambini e dei ragazzi, molti dei quali impegnati ad esprimere le bellezze della natura come il cielo, le stelle, il sole e la luna.

L’evento curato dalla Pro Loco

L’organizzazione è curata dalla Pro-loco di Montelepre, associazione turistica presieduta da Gioacchino Gaglio, che ormai da tantissimi anni mette in scena l’evento, in collaborazione con il Comune e dei parroci locali.

La Processione dei Misteri è tratta da un’opera scritta dal farmacista carinese Luigi Sarmiento.

Domenica 29 marzo l’evento nel pomeriggio

Domenica 29 marzo 2026, alle 16,30, dalla Chiesa Madre di Montelepre usciranno i personaggi che rappresentano le sacre scritture, dalla creazione fino al viaggio di Gesù verso il Monte Calvario, percorrendo le caratteristiche strade strette e tortuose del paese.

La suggestiva celebrazione religiosa assume forme di spettacolarità davvero emozionanti, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere, per un giorno, l’affascinante mistero della salvezza.

Occasione di promozione turistica

Per il comune di Montelepre, l’evento rappresenta anche un’occasione di promozione turistica del paese. “Come ogni anno – spiega il sindaco Giuseppe Terranova – affianchiamo la Pro-loco e tutti i volontari che si prodigano per la buona riuscita della Processione che richiama migliaia di visitatori. Abbiamo già ricevuto diverse chiamate da gruppi, da strutture ricettive di Palermo e provincia, anche da camperisti che desiderano partecipare all’evento e logisticamente ci stiamo organizzando per accogliere tutti nel migliore dei modi”.

L’assessore al turismo

“Già da due mesi – afferma l’assessore al turismo Giusy Ciulla – i volontari della Proloco sono all’opera per organizzare e pianificare tutto, dall’assegnazione delle parti ai figuranti, alla rivisitazione dei costumi. Adesso, in questi giorni, ci attende un tavolo tecnico con la polizia municipale e le altre forze dell’ordine, la protezione civile, la Pro-loco e con i volontari delle altre associazioni che ci collaborano, per definire un apposito piano traffico e delimitare le aree di parcheggio per non farci trovare impreparati di fronte alla grande affluenza che ci aspettiamo”.

Un evento di grande Pathos

La processione dei Misteri è un bellissimo evento religioso e di grande pathos. Durante il percorso processionale, infatti, in punti ben precisi, vengono rivissute le tre cadute di Cristo che riversandosi a terra esausto, viene flagellato a colpi di frusta dai giudei, sotto lo sguardo della madre Addolorata.