Progetto Parco Eolico sulle Madonie bocciato, Tar respinge richiesta sospensiva ad impresa

Ignazio Marchese di

15/11/2022

I giudici della prima sezione del Tar di Palermo presieduti Salvatore Veneziano hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata dall’impresa Amer Portella del Vento srl che si era visto bocciare dalla soprintendenza il progetto per un parco eolico nelle Madonie. L’ente regionale aveva espresso parere negativo alla realizzazione del parco eolico della potenza di 29,40 MegaW “Portella del Vento da realizzare tra Polizzi Generosa e Castellana Sicula nel Palermitano

Un provvedimento preso alla luce del decreto della presidenza della Regione che classificava l’area non idonea per realizzare l’impianto. L’area scelta sarebbe ad alta intensità di interesse archeologico dove ci sono antichi insediamenti di età greca, romana, bizantina.

Se ne riparlerà a gennaio

Da qui la decisione di respingere il progetto. La partita per la realizzazione dell’impianto eolico non è chiusa. Se ne riparlerà a gennaio nel merito. “C’è la necessità di approfondimenti soprattutto rispetto alla localizzazione della area e alla sua rilevanza archeologica e antropologica, in atto, non suscettibili in questa fase processuale – dicono i giudici del Tar nell’ordinanza – Ai fini della decisione nel merito, la Regione deve esibire la documentazione indicata a supporto delle affermazioni contenute nel parere della soprintendenza Beni Culturali e Ambientali accompagnata da una relazione esplicativa della documentazione medesima”.