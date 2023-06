Botta e risposta con l'esponente di Progetto Palermo Mariangela Di Gangi

Si apre il dibattito politico sul servizio fornito dai centri antiviolenza. Dopo le critiche mosse dall’esponente di Progetto Palermo Mariangela Di Gangi, che ha sostanzialmente accusato il Comune di un immobilismo sulla prosecuzione degli interventi, arriva la risposta dell’assessore alle Attività Sociali Rosi Pennino. L’esponente di Forza Italia definisce “false” le notizie di una mancata programmazione del servizio, ribadendo inoltre che i fondi e le relative coperture finanziarie già sono state messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Pennino: “Notizie false, fondi ci sono”

Considerazioni che avevano fatto preoccupare tutti gli operatori socio-assistenziali che ruotano attorno al servizio ma che l’assessore ha voluto tranquillizare. “In relazione alle notizie prive di fondamento che da ieri circolano relativamente alla presunta mancata proroga della convenzione con Centri antiviolenza, è utile chiarire quanto segue. L’Amministrazione, già il 27 aprile scorso con determinazione dirigenziale numero 4862, ha provveduto al differimento della scadenza contrattuale del servizio di ulteriori tre mesi, sino al 31 luglio 2023, garantendone contestualmente la copertura finanziaria. In subordine, il Comune ha debitamente valutato l’importanza del servizio erogato dai centri antiviolenza, inserendo un intervento anche nella nuova programmazione Pon Metro Plus 2021-2027″.

In merito alla continuità del servizio, Rosi Pennino non ha dubbi. “Per la delicatezza del compito e per l’urgenza di esecuzione del servizio, qualora la nuova programmazione non dovesse partire nei tempi previsti, l’Amministrazione assicurerà la continuità del servizio anche con altre fonti di finanziamento. Queste precisazioni sono un atto dovuto per rispetto a tutte quelle donne vittime di violenza – le cui storie, purtroppo, continuano a riempire le pagine di cronaca – perché non si sentano lasciate sole dalle istituzioni, per senso di responsabilità nei confronti di tutti coloro che operano quotidianamente in questo delicato settore e che meritano la giusta attenzione, e per onorare il concetto di verità, che non può essere distorto per meri interessi politici”

L’attacco di Progetto Palermo

Un intervento, quello dell’assessore alle Politiche Sociali, che risponde a distanza a quanto dichiarato ieri dall’esponente di Progetto Palermo Mariangela Di Gangi. Non tutto deve passare dal Governo nazionale ed è necessario che anche l’amministrazione comunale faccia tutto quanto nelle sue possibilità. Ad esempio mantenendo l’impegno per la prosecuzione dei servizi finanziati dal Comune di Palermo in tema di contrasto alla violenza di genere, garantiti sino al 31 maggio scorso attraverso il vecchio PON Metro e che continuano oggi solo grazie a delle economie dello stesso. Della programmazione della loro prosecuzione, ad oggi, non vi è traccia e ritengo sia urgente attivarsi in tal senso“.

“Già a novembre scorso il Consiglio Comunale, all’unanimità, aveva fatto la sua parte e ha impegnato l’amministrazione attiva a garantire continuità ad un intervento importante ed eccellente, proprio perché teneva assieme la tutela delle donne vittime di violenza, la prevenzione e la formazione sul tema, come non sempre accade. Ritengo da tempo che l’assunzione di questo tema come prioritario da parte della politica sia urgente, a partire dal Comune di Palermo. Soprattutto se, come pare, dal Governo nazionale non arriverà ciò che davvero serve, ossia le risorse anzitutto per consentire ai centri antiviolenza di operare bene e in regime di continuità.”