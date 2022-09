Dal 5 all’11 settembre l’ottava edizione

Le promesse del tennis si danno appuntamento sui campi del Ct Palermo per l’ottava edizione del Trofeo Antonio Mercadante che si disputerà dal 5 all’11 settembre prossimi.

La presentazione del Trofeo Antonino Marcadante

Oggi la presentazione all’impianto di viale del Fante teatro delle partite dell torneo internazionale Itf juniores maschile e femminile (grado 3) da quest’anno intitolato all’ingegnere Antonino Mercadante.

A fare gli onori di casa il presidente del circolo Giorgio Lo Cascio. Erano presenti anche Raoul Russo in rappresentanza dell’assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, Sabrina Figuccia assessore Comunale Sport e Politiche Giovanili, Giorgio Giordano presidente Fit Sicilia e Paolo Mercadante.

“Presentiamo con grande piacere questo torneo dedicato ad una figura storica del nostro circolo come quella di Antonino Mercadante. Sarà uno spettacolo garantito e sono certo che tutti gli atleti provenienti dalle varie nazioni saranno accolti con il nostro proverbiale calore e affetto. Ringrazio Regione e Comune oltre a tutti i nostri sponsor privati”.

Figuccia “Importante la presenza degli atleti stranieri”

Subito dopo ha preso la parola il neo assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia. “I valori dello sport oggi più che mai – sottolinea – devono essere strumento di inclusione sociale e di valorizzazione del nostro territorio. Molto importante è la partecipazione degli atleti stranieri che potranno ammirare la bellezza della città di Palermo. Sport e Turismo devono andare di pari passo”.

“Porto il saluto dell’Assessore regionale Manlio Messina – spiega Raoul Russo – l’assessorato non poteva che patrocinare questa manifestazione a carattere internazionale e che promuove la Sicilia, terra a vocazione tennistica, nel mondo. Stiamo lavorando molto per portare tanti eventi in Sicilia, perché la nostra regione non è solo mare e sole, ma anche sport”.

Infine Giorgio Giordano presidente comitato regionale. “In questi giorni il Ct Palermo sta ospitando i campionati italiani under 15 maschili e dalla prossima settimana ci sarà questo bellissimo torneo che sarà una importante vetrina per i giovani atleti siciliani che sono certo si metteranno in mostra e faranno vedere il loro valore”.

Trofeo Antonino Mercadante, la storia

Nei sette anni di storia della manifestazione dedicata agli under 18, sui campi del Ct Palermo sono transitati giocatori e giocatrici del calibro di Jannik Sinner, Luca Nardi, Flavio Cobolli, il francese Hugo Gaston, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante, Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto e Lisa Pigato, solo per citarne alcuni, senza dimenticare i siciliani Luca Potenza e Gabriele Piraino (vincitore nel 2020) entrambi top 600 Atp.

Lunedì 5 e martedì 6 settembre le gare del tabellone cadetto, mentre mercoledì 7 settembre avranno inizio i due tabelloni principali che si concluderanno domenica 11 settembre con le finali in programma sul campo centrale.

Campioni in carica lo svizzero Frederic Vogeli e la fanese Federica Urgesi. Nell’edizione 2022 tante le nazioni rappresentate: Svizzera, Romania, Francia, Grecia, Nicaragua, Belgio, Cina, Turchia, Danimarca, Kazakistan, Sudafrica e Repubblica Ceca.

I siciliani al via

Tra i siciliani ai nastri di partenza del tabellone principale figurano i siracusani Sebastiano Cocola e Matteo Covato nel maschile, le palermitane Gaia Greco, Chiara Davì e la ragusana Giada Di Paola.

Le teste di serie

Prime teste di serie on base all’entry list, il romano Gabriele Vulpitta e l’italo – tedesca Lavinia Morreale.

Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri, supervisor Itf Riccardo De Biase.