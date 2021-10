Arrivano i carabinieri

Giornata di passione per i pronto soccorso a Palermo. Una giornata difficile resa ancora più complicata dai problemi al pronto soccorso di Villa Sofia. E’ stato trovato un paziente positivo e il presidio di emergenza è stato chiuso per la sanificazione.

Ben cinque ambulanze del 118 sono da ore nel piazzale anche con pazienti in codice rosso in attesa di potere consegnare i malati ai medici del nosocomio palermitano.

I parenti hanno chiamato i carabinieri per cercare di fare entrare nella struttura i pazienti che da ore sono in barella fuori dall’aerea di emergenza.

Quella di oggi è stata davvero una giornata pesantissima. Con i pronto soccorso dei piccoli ospedali con decine di pazienti e con carichi di lavoro molto difficili da smaltire. Anche all’ospedale Civico la situazione non è stata semplice.

E’ di nuovo emergenza nei pronto soccorso degli ospedali di Palermo. A soffrire del carico di lavoro soprattutto quelli più piccoli. All’Ingrassia i medici segnalano la presenza di 10 ambulanze in coda, con la presenza di alcuni pazienti anche in codice rosso. Mezzi di soccorso in fila anche al Buccheri La Ferla. Al momento l’indice sovraffollamento dei pronto soccorso è al Policlinico 120%, a Villa Sofia 133 %, al Cervello Covid: 40%, all’ospedale Civico 240%, al Buccheri La Ferla 242%; all’Ingrassia la situazione più critica con un indice del 253%.