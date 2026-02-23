Un intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha bloccato tre malviventi che cercavano di entrare in diverse attività commerciali in via Cirrincione.

L’operazione è scattata durante la notte, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino che aveva notato tre individui incappucciati muoversi con fare sospetto. I soggetti stavano utilizzando un piede di porco per forzare gli ingressi degli esercizi commerciali, mentre uno di loro rimaneva a debita distanza per fungere da vedetta e sorvegliare la zona.

All’arrivo delle volanti della Polizia di Stato, due dei giovani hanno tentato immediatamente di dileguarsi dopo essere già riusciti a penetrare all’interno di uno dei negozi. Durante la fuga, uno dei due ha cercato di disfarsi di un oggetto metallico gettandolo sotto un’auto in sosta, ma entrambi sono stati prontamente intercettati e bloccati dai poliziotti. Contemporaneamente, il terzo complice ha tentato una fuga disperata a bordo di un motocarro Piaggio Porter, dirigendosi a forte velocità verso la Fiera del Mediterraneo.

E’ scatto l’inseguimento. Il conducente ha cercato la fuga con manovre pericolose per l’incolumità pubblica, ignorando l’alt degli agenti e rischiando persino di investire una ragazza che stava attraversando la strada. Grazie al supporto di altre pattuglie giunte in ausilio, il mezzo è stato infine fermato con non poche difficoltà. I successivi rilievi effettuati dagli agenti lungo via Cirrincione hanno confermato il tentativo di intrusione in ben quattro attività commerciali, tutte presentanti evidenti segni di forzatura e danneggiamenti alle saracinesche o alle porte d’ingresso.

I tre giovani sono stati tratti in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Per il conducente del Piaggio Porter è scattato anche l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a una denuncia per il possesso di chiavi alterate e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che due dei fermati erano già gravati dalla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato i provvedimenti restrittivi adottati dai poliziotti.