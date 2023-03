Il cordoglio di amici e dell'associazionismo palermitano

Lutto nel mondo della piscologia palermitana. Si è spento, all’età di 50 anni, Nicolay Catania, professionista impegnato nella lotta per i diritti civili e per la pace. A stroncarlo è stato un malore improvviso, che lo ha strappato all’amore dei familiari e dei tanti amici e colleghi che, sui social, hanno voluto ricordarlo con un messaggio, con un pensiero di affetto.

Il ricordo degli amici e dell’associazionismo palermitano

Una vita nella quale Catania si è distinto non solo per numerose esperienze professionali, ma anche e soprattutto per il suo impegno nell’associanismo palermitano. Ha partecipato infatti alla fondazione della Consulta per la Pace, nonchè a diverse battaglie legate alla difesa dei diritti civili ed umani. Un impegno riconosciuto da chi, con lui, ha sfilato per le strade di Palermo sotto il segno della bandiera per la pace.

“La notizia ci ha colpiti in modo molto duro – commentano i componenti all’associazione ComPa -, L’ha fatto in modo devastante lasciandoci sgomenti e senza parole. Siamo certi che la sua nobiltà d’animo, la sua pacatezza, il suo sorriso e il suo modo di relazionarsi hanno inciso, nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, un segno profondo. Ciao Nicolay”.

Catania si è inoltre distinto per il suo lungo elenco di esperienze professionali. Numerose le sue specializzazioni in ambito nei campi della cooperazione internazionale, della formazione e sui temi dell’intercultura e delle migrazioni. “Il tuo cuore così grande, capace di accogliere tutto e tutti, ha voluto superare il limite terreno per espandersi all’infinito – recita un messaggio della pagina Psicologi Liberi Professionisti -. Noi siamo qui, spezzati dal dolore, grati a te per ciò che sei stato e continuerai ad essere, per noi tutte e tutti”. Il funerale si svolgerà sabato 11 marzo alle ore 11 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Palermo, situata in via Sciuti.