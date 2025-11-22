I carabinieri della compagnia Carini hanno arrestato un giovane di 26 anni di Cinisi accusato di estorsione e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’indagato vantava nei confronti di un 32enne palermitano un credito per la vendita di droga. L’arrestato ha minacciato quest’ultimo di sottrargli l’autovettura se non avesse pagato il debito di 110 euro.

La vittima si è rivolta ai militari che hanno predisposto un apposito servizio bloccando in flagranza di reato l’estorsore. Durante la perquisizione in casa i carabinieri hanno recuperato 45 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e materiale per la coltivazione della sostanza stupefacente.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per l’indagato che è stato portato al Pagliarelli.