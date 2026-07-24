Nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno arrestato quattro giovani di età compresa tra i 16 e i 23 anni tra il capoluogo e la provincia.

Gli arresti a Villabate

A Villabate, i militari della locale Stazione hanno effettuato un controllo nei confronti di un 23enne già ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’atteggiamento nervoso del giovane e del fratello convivente di 22 anni ha spinto gli operanti a eseguire una perquisizione domiciliare, che ha permesso di ritrovare 850 grammi di cocaina, in parte già divisa in dosi, nascosti in una scatola da scarpe nell’armadio della camera da letto.

I controlli a Borgo Vecchio e alla Zisa

L’attività è proseguita a Palermo nei quartieri Borgo Vecchio e Zisa. Nel primo, il Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi ha fermato un 18enne trovato in possesso di 60 dosi di crack nascoste in un’autovettura in sosta e di 200 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Alla Zisa, i militari del Nucleo Radiomobile hanno bloccato in strada un 16enne con 20 dosi di crack.

La convalida degli arresti e le analisi

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, mentre la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale per le verifiche qualitative e quantitative.