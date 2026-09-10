Nel pomeriggio dello scorso sette settembre, la polizia di stato ha arrestato quattro persone in diverse zone di Palermo, sequestrando quantitativi di cocaina e hashish. Gli interventi, condotti dagli agenti della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, si sono concentrati nei quartieri dell’Albergheria, del Villaggio Santa Rosalia e della Noce. Le convalide degli arresti sono avvenute durante le udienze per direttissima.

L’intervento in piazza Colajanni

Nel primo episodio, avvenuto in piazza Colajanni nell’Albergheria, i poliziotti hanno fermato un cittadino straniero di ventisei anni. L’uomo è stato osservato mentre nascondeva un involucro dietro la ruota di un camion parcheggiato. All’interno del pacchetto sono state trovate diciannove dosi di cocaina per un totale di quattro grammi, dieci dosi di hashish del peso di sette grammi e mezzo e un’ulteriore busta con frammenti di cocaina per poco più di due grammi.

La perquisizione al Villaggio Santa Rosalia

Il secondo intervento si è svolto all’interno del Villaggio Santa Rosalia. Gli agenti hanno controllato un uomo appena uscito dalla sua abitazione, attirando l’attenzione della moglie affacciata al balcone. La donna è rientrata precipitosamente in casa e, all’arrivo dei poliziotti alla porta, ha impiegato diversi minuti per aprire, rompendo nel frattempo il vetro di una finestra. Dalla verifica effettuata all’esterno, sul terrazzo sottostante, gli operatori hanno recuperato un sacchetto contenente sessantuno grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo e la moglie sono stati entrambi arrestati.

Il riscontro nel quartiere Noce

L’ultima operazione si è conclusa nel quartiere Noce, dove i falchi hanno sorpreso un uomo con precedenti specifici mentre cedeva della sostanza stupefacente a un acquirente in cambio di denaro. Sottoposto a perquisizione personale, l’indagato è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa un grammo e mezzo, e di centoquaranta euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.