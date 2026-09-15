Un ragazzo di 15 anni ha ferito con un coltello un coetaneo a Belmonte Mezzagno durante una lite. Il minorenne nel corso di una rissa scaturita per futili motivi ha provocato diverse ferito alla vittima.

Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la segnalazione da parte del medico della guardia medica che ha medicato il ferito. Nonostante i tagli e le ferite la stessa vittima aveva cercato di nascondere quanto successo dicendo che si era provocato quelle ferite in una banale caduta.

Una ricostruzione che non ha convinto i militari che coordinati dalla procura per i minorenni hanno ricostruito l’aggressione de denunciato il minorenne con l’accusa lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un’arma da taglio.